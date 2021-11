Lombardia: Bolognini, da Regione ok a intesa con ministro per contrastare disagio giovanile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio il contrasto a questo disagio - aggiunge l'assessore - rappresenta un tema fondamentale per Regione Lombardia. I giovani devono essere messi nelle condizioni di 'ripartire' e noi possiamo dare un contributo fondamentale, incentivando e promuovendo la socialità e l'aggregazione tra di loro, specialmente dopo mesi in cui, per necessità, i ragazzi si sono isolati". "Operativamente - prosegue l'assessore - puntiamo a realizzare un bando per finanziare progettualità gratuite e capillari sul territorio. Nello specifico, verranno incentivati percorsi di partecipazione e inclusione sociale, iniziative di assistenza e supporto psicologico, corsi e laboratori artistici e musicali, attività sportive. L'obiettivo - conclude Bolognini - è essere sempre a fianco dei nostri ragazzi nei loro percorsi di crescita, a maggior ragione oggi. Inoltre, vogliamo stimolare la loro voglia di partecipazione e di essere protagonisti nella vita delle loro comunità". Il bando, che verrà predisposto all'inizio del 2022, in seguito all'ufficializzazione dell'intesa tra Regione Lombardia e il Dipartimento Politiche Giovanili del Ministero, sarà rivolto a partenariati e reti territoriali composti da un minimo di tre soggetti: un Comune e almeno altre due realtà, con sede in Lombardia, che svolgono attività nell'ambito dell'aggregazione sociale giovanile. (Com)