Lazio: pubblicato il sistema di accreditamento 2022 per i servizi culturali nella Regione

- Continua il lavoro della Regione per la salvaguardia e la valorizzazione dei Servizi culturali del Lazio. Dalle ore 12 del 15 novembre 2021 alle ore 12 del 31 gennaio 2022 torna attivo il Sistema di accreditamento on line per Istituti culturali, Biblioteche, Musei, Ecomusei, Case-museo, Archivi e Sistemi di servizi culturali del Lazio in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione per un anno all’Albo o all’Organizzazione regionale di riferimento, come stabilito dal regolamento regionale n.20/2020 con i suoi allegati in attuazione e integrazione della legge regionale n. 24/2019. (segue) (Com)