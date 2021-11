Nepal: Covid, 367 nuovi casi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 367 nuovi casi di coronavirus, di cui 187 nella Valle di Katmandu, e un decesso. Il totale dei contagi è salito a 817.333 mentre quello delle vittime a 11.478, con un tasso di letalità dell’1,4 per cento. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.402 test, di cui 7.554 molecolari e 4.848 antigenici. I casi attivi sono 7.311 mentre quelli risolti sono 798.544, con un tasso di guarigione del 97,7 per cento; 270 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 98 persone. Il Paese ha una popolazione di circa 30 milioni di persone e circa il 25 per cento ha completato il ciclo vaccinale.(Inn)