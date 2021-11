Sport: Cangemi (Lega), "Distinti e forti" importante iniziativa contro ogni forma bullismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un rischio che deve essere contrastato con decisione e con ogni strumento possibile: lo sport, e lo abbiamo visto con la campagna No Bulli, rappresenta un momento di aggregazione sano e una forte leva a contrasto di questa piaga. Il mio ringraziamento va ai promotori dell'iniziativa, ai sostenitori, primo fra tutti il presidente della Ss Lazio Claudio Lotito, a Stefan Radu, che ha partecipato all'incontro di oggi e portato il saluto e la vicinanza della Squadra ai giovani atleti, e a tutti i partecipanti, cui va anche il mio personale 'in bocca al lupo' ", conclude. (Com)