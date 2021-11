Sanità: Mattia (Pd), elisuperficie intitolata a Luciano Romanzi riconoscimento uomo di valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'intitolazione a Luciano Romanzi dell'elisuperficie dell'ospedale Angelucci di Subiaco si è voluto onorare un uomo di valore che si è distinto per l'impegno decennale sul e per il territorio, la cui scomparsa è simbolo del sacrificio di tutti i Sindaci e amministratori locali che hanno fronteggiato la pandemia in prima linea, dagli enti locali, a contatto con i cittadini e dovendo trovare soluzioni immediate durante l'emergenza sanitaria". Lo dichiara Eleonora Mattia, presidente della IX commissione del Consiglio regionale del Lazio a margine della cerimonia svoltasi presso l'ospedale Angelucci di Subiaco in cui è stata intitolata l'elisuperficie a Luciano Romanzi, sindaco di Licenza scomparso a causa del Covid la scorsa primavera. (segue) (Com)