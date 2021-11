Sanità: Mattia (Pd), elisuperficie intitolata a Luciano Romanzi riconoscimento uomo di valore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sindaco dalle grandi capacità umane e politiche che ha lottato contro il virus in prima linea. Non è riuscito a vincere la battaglia contro la malattia, che lo ha strappato alla famiglia e alla comunità prematuramente, ma ha lasciato in tutti e tutte noi un ricordo indelebile oggi onorato con questo riconoscimento per il quale ringrazio l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e il direttore generale dell'Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito. Il miglior modo per onorare la memoria del sindaco Romanzi è quello di investire seriamente sulla sanità territoriale, alla quale lui teneva molto, rilanciando la sfida della salvaguardia e del potenziamento dell'ospedale Angelucci, presidio sanitario fondamentale per il quadrante", conclude. (Com)