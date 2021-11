Legge Bilancio: Lollobrigida (Fd'I), arriva in ritardo e piena di compromessi al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio "del cosiddetto governo dei migliori arriva in ritardo ed è piena di compromessi al ribasso tra forze politiche che la pensano diversamente su tutto". Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Aumentano gli sperperi sul reddito di cittadinanza, diminuiscono i soldi ai Comuni terremotati e sarà più difficile andare in pensione", aggiunge Lollobrigida. (Com)