Viabilità: Aspi, chiusure notturne su A8 Milano-Varese e su D08 diramazione Gallarate-Gattico

- Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura: Dalle 23:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 novembre, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso l'allacciamento sulla Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Sarà contestualmente chiuso, sulla Diramazione Gallarate-Gattico, il tratto compreso tra l'allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Di conseguenza, il traffico verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 verso Varese dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria o di Solbiate Arno, percorrere la SP26 e rientrare, sulla Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Besnate. Dalle 23:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest'ultima. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata sia verso la A8 sia in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.Inoltre, sarà contestualmente chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di allacciamento sulla A8, in direzione di Varese. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla SP26 verso Milano e sulla SS33 del Sempione ed entrare, sulla A8 Milano-Varese, alla stazione di Gallarate, al km 30+000; verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, immettersi sulla SP26 verso Varese ed entrare, sulla A8 Milano-Varese, allo svincolo di Solbiate Arno al km 35+700. In alternativa alla chiusura della stazione di Besnate, in entrata verso la A26, si consiglia di entrare alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 12+100 della stessa Diramazione Gallarate-Gattico.(Com)