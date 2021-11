Speciale difesa: Turchia-Emirati, prima visita in 10 anni del principe Mohammed bin Zayed a fine novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, si recherà in Turchia a fine novembre per una visita ufficiale, la prima in dieci anni. Lo riferisce il quotidiano turco filo-governativo "Daily Sabah". La visita potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra i due Paesi: per anni, Ankara e Abu Dhabi hanno rivaleggiato per l’egemonia regionale in diversi scenari. Durante la seconda guerra civile libica, i due Paesi hanno sostenuto fazioni opposte - il Governo di autorità nazionale (Gna) di Fayez al Serraj la Turchia, l’Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar gli Emirati -, mentre hanno osteggiato e criticato l’uno le politiche dell’altro. Il Paese del Golfo, ad esempio, non ha mai risparmiato dure critiche nei confronti dell’intervento turco in Siria, a seguito del recente riavvicinamento emiratino al presidente Bashar al Assad; mentre il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha minacciato di rompere le relazioni diplomatiche con Abu Dhabi in seguito alla normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Inoltre, Erdogan ha denunciato più volte la presunta partecipazione emiratina al tentato colpo di Stato del 2016. L'annuncio della visita, avviene dopo che le parti hanno intrattenuto un colloquio telefonico, senza specificare quando. Secondo la stampa governativa turca, la scelta di sopire le tensioni tra i due Paesi arriva a seguito dell’interesse espresso da Abu Dhabi nei confronti dell’industria della difesa turca. Gli Emirati sarebbero altresì interessati a investimenti strategici nel settore delle infrastrutture e del sistema sanitario nazionale, mentre la Turchia sta lentamente appianando le divergenze con i rivali regionali come Arabia Saudita ed Egitto. (Tua)