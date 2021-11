Speciale difesa: Elettronica all’Air Show di Dubai, “pronti a nuove partnership industriali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo italiano ha iniziato a fornire prodotti alle forze armate degli Emirati fin dai primi anni Novanta. La collaborazione è aumentata negli anni successivi, arrivando a fornire anche apparecchiature di autoprotezione per aeromobili all'aeronautica degli Emirati Arabi Uniti. La partnership si è estesa negli anni 2000 anche alla Marina degli Emirati. Nel corso degli anni, Elettronica ha abbracciato tecnologie emergenti come gli algoritmi di intelligenza artificiale che sono altamente applicabili all'intelligenza dei segnali, alla gestione dei sistemi e alla gestione e integrazione di sistemi complessi, oltre a sostenere processi decisionali sia autonomi che umani. Quest'anno, l'azienda italiana festeggia il suo 70mo anniversario. Con la sua lunga storia e la consolidata presenza negli Emirati Arabi Uniti, “l'azienda non vede l'ora di approfondire ed espandere questa collaborazione locale con una partnership più forte basata sulla cooperazione industriale”, riferisce la nota stampa, aggiungendo che “Elettronica è fortemente interessata alla strategia Uae Vision2030” ed è “desiderosa di collaborare per raggiungere questi importanti obiettivi". (Com)