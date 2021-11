Francia-Giappone: Macron invita Kishida ad unirsi a "Export finance for future"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, durante il quale ha invitato Tokyo ad unirsi alla coalizione "Export finance for the future" "che contribuisce ad integrare le questioni ambientali negli strumenti di aiuto al finanziamento". È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Macron ha poi elogiato gli impegni presi dal Giappone nell'invio di dosi di vaccino anti-Covid verso i Paesi "debolmente vaccinati", si legge nella nota. Il presidente e il primo ministro "hanno convenuto nell'approfondire il partenariato di eccezione tra la Francia e il Giappone che copre l'insieme della relazione bilaterale, compresi i settori economici e strategici", afferma l'Eliseo. "Questa prossimità tra due nazioni dell'Indopacifico si traduce attraverso la volontà di rafforzare le cooperazioni n questo spazio conducendo progetti comuni nei settori della difesa, della sicurezza marittima, dell'esplorazione dei grandi fondali marini, delle infrastrutture e della salute", si legge nella nota.(Frp)