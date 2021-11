Serbia: fonti stampa, possibile ricollocazione ferrovia Valjevo-Loznica per esigenze azienda Rio Tinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto serbo per il trasporti (Cip) sta lavorando ad un progetto per ricollocare parte della ferrovia tra Valjevo e Loznica, nella Serbia occidentale, al fine di andare incontro alle richieste della società anglo-australiana Rio Tinto che punta ad avviare un vasto impianto per l'estrazione di litio nell'area. E' quanto riferisce il portale d'informazione "Birn". L'Istituto serbo ha confermato al portale che sta lavorando su una serie di progetti per la ricollocazione della tratta ferroviaria, nonostante non siano ancora state concesse tutte le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto di litio e mentre rimane in piedi la possibilità di un referendum sul tema. Rio Tinto, già presente in Serbia dal 2004, punta ad investire molti fondi per la realizzazione di un impianto per l'estrazione di litio. Sul tema potrebbe essere necessario un referendum, come indicato nelle scorse settimane anche dal presidente serbo Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)