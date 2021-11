Serbia: fonti stampa, possibile ricollocazione ferrovia Valjevo-Loznica per esigenze azienda Rio Tinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo anglo-australiano ha previsto di investire 2 miliardi di dollari per l'apertura di un impianto per la produzione di litio nella Serbia occidentale. La decisione è stata presa in quanto sono stati scoperti nell'area del fiume Yadar, vicino alla città serba di Loznica, riserve di un minerale dal quale poter ricavare il litio. Secondo gli esperti, il deposito potrebbe contenere fino al 10 per cento di tutte le riserve di litio accertate nel mondo. “Considerando che il giacimento è uno dei più ricchi al mondo in termini di contenuto di litio, ci aspettiamo che venga creata una catena di valore completa insieme allo Stato", ha affermato nei mesi scorsi il presidente serbo Aleksandar Vucic. Il presidente serbo ha sottolineato che la produzione dovrà rispettare tutti "i più alti standard ambientali e tecnologici". Il direttore esecutivo di Rio Tinto, Jacob Stausholm, ha affermato che entro la fine del 2021 saranno investiti 450 milioni di dollari nella fase iniziale del progetto. (Seb)