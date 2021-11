Green pass: Mandelli (FI), allarmante carica odio e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli, commenta l'operazione contro i membri della chat Telegram "Basta dittatura". "Un plauso a inquirenti e Forze dell'ordine per l'operazione che ha portato a perquisizioni e sequestri in tutto il territorio nazionale nell'ambito dell'attivismo No vax e No green pass - afferma il parlamentare in una nota -. Ciò che emerge, ancora una volta, è l'allarmante e crescente carica di odio e violenza di una minoranza di coloro che si oppongono al vaccino e al certificato sanitario". L'esponente di FI aggiunge: "Stiamo assistendo a una degenerazione di forte matrice ideologica che affonda le radici nell'anti scienza. Continueremo perciò a impegnarci per una corretta e capillare informazione sulla sicurezza dei vaccini e sulla loro necessità per sconfiggere il Covid. Non possiamo peraltro che ribadire gratitudine alle Forze di Polizia che stanno lavorando senza sosta a tutela della sicurezza collettiva". (Com)