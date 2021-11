Regno Unito: crolla il tetto di una scuola a Londra, alcuni bambini in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Degli alunni sono stati portati in ospedale dopo il crollo del soffitto in un istituto scolastico a sud di Londra, nel Regno Unito. Come riporta l'emittente "Sky News", il corpo dei vigili del fuoco ha fatto sapere che 3 autopompe e 20 agenti si sono recati sul posto. Secondo le autorità, alcune persone sono state trattate direttamente sul luogo per lesioni minori ma "un certo numero di bambini" è stato portato in ospedale in ambulanza, mentre tutti gli altri, incluso il personale della scuola, sono stati evacuati. (Rel)