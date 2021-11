Regno Unito-Grecia: premier Mitsotakis domani a Londra per incontro con Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Grecia e Regno Unito, in particolare in ambito economico, saranno il tema centrale della visita del premier greco Kyriakos Mitsotakis a Londra, insieme alla questione cipriota ed alla risposta alle azioni della Turchia nel Mediterraneo orientale. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", in vista dell'incontro in programma domani a Londra tra Mitsotakis ed il premier britannico Boris Johnson. Il premier greco, viene aggiunto, solleverà anche il tema della restituzione dei marmi del Partenone alla Grecia. Mitsotakis sarà il primo leader europeo a visitare Londra da quando sono riemerse le tensioni sul protocollo dell'Irlanda del Nord relativo alla Brexit. L'attrazione degli investimenti, il rafforzamento dell'interscambio commerciale e l'importanza dei flussi turistici, saranno alcuni dei temi centrali del colloquio tra i premier di Grecia e Regno Unito per quanto riguarda la cooperazione economica bilaterale. (Gra)