Speciale energia: Moldova, vicepremier Spinu, prezzo del gas diminuirà notevolmente solo ad aprile

- Le tariffe per il gas naturale potrebbero rimanere elevate fino ad aprile, poiché il prezzo di acquisto del gas diminuirà solo in primavera. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale della Moldova, Andrei Spinu, parlando all'emittente televisiva "Jurnal Tv". Spinu ha affermato che l'attuale contratto con Gazprom consente alla Moldova di rifornirsi di gas naturale da altre fonti, ma ora il prezzo offerto da Mosca è il più vantaggioso per Chisinau. Il vicepremier Spinu ha riconosciuto che la tariffa calcolata dall'operatore moldavo Moldovagaz e accettata dall'Agenzia nazionale per la regolazione dell'energia (Anre) è molto alta, ma ha affermato che la nuova tariffa è influenzata dal prezzo di acquisto del gas. (Rob)