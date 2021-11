Speciale energia: Arrigoni (Lega): gas strategico, in Senato approvato odg Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Senato, nell’ambito del decreto Caro Bollette, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna il governo a valutare l’adozione di opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell’energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico”. Lo afferma il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Energia della Lega. “È molto positivo che nessun senatore, nemmeno tra quelli del M5s, si sia opposto alla nostra proposta che mira a inserire il gas nella tassonomia Ue quale fonte di energia a basse emissioni. È la conferma del riconoscimento del ruolo strategico di accompagnamento del gas nella transizione ecologica, funzionale per decarbonizzare processi inquinanti e per garantire la sicurezza del nostro sistema energetico come indicato nel Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia Clima)”, conclude il senatore. (com)