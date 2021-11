Speciale energia: Rosneft in utile nel terzo trimestre 2021 con 4,17 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale compagnia petrolifera russa Rosneft ha registrato utili per 345 miliardi di rubli, pari a circa 4,17 miliardi di euro, nel terzo trimestre del 2021, rispetto alle perdite nette di 50 miliardi di rubli, pari a circa 604 miliardi di euro, dello stesso periodo dello scorso anno, come comunicato dalla stessa azienda. I ricavi da luglio e settembre 2021 ammontano a di 2,32 trilioni di rubli, pari a circa 28,04 miliardi di euro, con un incremento del 61,2 per cento rispetto al terzo trimestre del 2020. (Rum)