Speciale energia: M5s, da Lega castronerie su gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All’indomani dell’approvazione del decreto bollette la Lega persiste con le castronerie. Il partito che voleva togliere soldi ai percettori del reddito di cittadinanza per metterli sul fronte del contrasto ai rincari energetici, scatenando così una guerra tra chi si trova in povertà reddituale e chi in povertà energetica, oggi ne tira fuori un’altra delle sue. Secondo il senatore Arrigoni ci sarebbe l’ok del M5s al loro ordine del giorno che impegna a considerare il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione energetica, all’interno del pacchetto di finanza sostenibile". Lo affermano, in una nota, i senatori del M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Ecco, proporre di aumentare il consumo di gas quando proprio è il gas stesso la causa di rincari per famigli e imprese già fa sorridere di suo - proseguono -. Proporre pure la cattura e stoccaggio della CO2, che è antieconomica e nasconde in realtà ben altri scopi, è un altro mantra del grande pensiero ambientalista del Carroccio. In realtà tutto ciò rientra non è altro che uno dei tanti stati confusionali che attraversa il partito di Salvini. Simile a quello che il leader leghista ha sul nucleare. Oltretutto ci chiediamo: Arrigoni non sa che gli odg non si votano? Perché parla di unanimità? Purtroppo quando si affrontano temi legati alla transizione ecologica, la Lega non riesce mai ad abbandonare un approccio tragicomico. Peccato: sul gas naturale ci siamo formalmente e inequivocabilmente espressi i primi di agosto con la mozione sulla tassonomia firmata da tutti e 74 i senatori M5S. Arrigoni si metta il cuore in pace". (Com)