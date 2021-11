Speciale energia: Arrigoni (Lega) a M5s, nessuna castroneria su gas, movimento in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'ordine del giorno della Lega sul gas nella tassonomia il relatore del provvedimento, il senatore Girotto dei Cinque Stelle, ha dato parere favorevole per ben due volte. Prima in commissione e poi in Aula. E senza che nessuno dei senatori pentastellati obiettasse qualcosa. Evidentemente in confusione non c’è la Lega, ma loro”. E' quanto afferma, in una nota, il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile Energia del suo partito. (Com)