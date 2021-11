Speciale energia: Enel confermata nel Dow Jones sustainability world index

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, con la sua leadership globale in tema di sostenibilità, riconosciuta da numerosi indici, attira sempre più l'attenzione degli investitori Environmental, Social and Governance (Esg), la cui partecipazione nella società è in costante crescita, e rappresenta circa il 14,6% del capitale sociale del Gruppo nel 2020, più del doppio rispetto ai livelli del 2014. Aumento, questo, che riflette il crescente riconoscimento, da parte dei mercati, dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo periodo. La lunga storia di inclusione del Gruppo nei principali indici mondiali di sostenibilità - conclude la nota - è sostenuta dal suo impegno a promuovere pratiche commerciali sostenibili negli oltre 30 paesi e 4 continenti in cui opera, attuando un approccio di creazione di valore condiviso per costruire soluzioni destinate ad affrontare le principali sfide globali, come il cambiamento climatico o l'accesso all'energia sostenibile, e creare valore per il Gruppo e i suoi stakeholder. (Com)