Sardegna: la storia della vecchia colonia penale di Castiadas in un film, oggi la prima a Cagliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo centrale per raccontare questo pezzo di storia della Sardegna e del Sarrabus lo ricopre Alice, che nel docufilm è una ricercatrice e storica, appassionata della storia delle carceri, Alice, interpretata dalla villaputzese Katia Monni percorre quei luoghi che un tempo fecero parte di questa storia dimenticata e attraverso i suoi occhi si potranno vedere i luoghi come sono attualmente per poi dissolversi in immagini che rappresenteranno il passato: ricostruzioni storiche, fotografie, film di archivio, materiale storico come libri, diari e cartoline saranno utilizzati al fine di ricreare un percorso narrativo che riporti la reale storia della struttura e degli uomini che contribuirono ad essa. "Un'esperienza entusiasmante e molto forte nello stesso tempo - osserva Monni -. Nelle prime scene mi sono addentrata dentro le celle dei detenuti, ho passeggiato lungo i corridoi, ho incontrato un signore di 91 anni che ha raccontato a tutta la troupe di aver fatto la guardia da ragazzo nella colonia penale di Castiadas e di aver fatto portare pennelli e colori ai detenuti affinché dipingessero per passarci il tempo. Quando ho sentito questa storia ho avuto un tuffo al cuore. Essendo una pittrice è stato bello per me sapere che tanti detenuti hanno provato un momento di felicità dipingendo. Lungo i corridoi delle carceri mi è capitato di pregare in silenzio per quei carcerati che hanno sofferto, per tante anime a cui nessuno forse porta più un fiore e fa più una preghiera. Per me è un grande onore aver accettato questo ruolo, essere al servizio per questo grande progetto, per rendere immortali tutti coloro che non ci sono più e sperano che nulla venga mai dimenticato". (segue) (Rsc)