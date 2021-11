Trasporti: Ev, settore nel caos, Roma eredita disastro Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tram che deragliano, corse cancellate e ascensori fuori uso. L'eredità lasciata dall'amministrazione Raggi nel trasporto pubblico di Roma è un disastro. Il tram 8 rimarrà fermo almeno tre mesi per lavori di manutenzione straordinaria perché occorre ripristinare i binari nei tratti di largo Arenula e della Gianicolense". Così il co-portavoce dei Verdi-Europa verde di Roma, Guglielmo Calcerano, e Nando Bonessio, neo-eletto consigliere comunale per Europa verde. "Mentre nella Roma-Viterbo spariscono tra le 32 e le 44 corse al giorno (su un totale di 170), dal momento che è stato esaurito il tetto massimo di 250 ore di straordinario per i dipendenti. E in numerose stazioni della metropolitana ascensori e scale mobili risultano ancora fuori uso", aggiungono. (segue) (Com)