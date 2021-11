© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna ripartire dal recupero dell'esistente. Garantire il diritto alla mobilità per persone con disabilità, completare la linea C e prevedere la D, che collegherebbe la parte occidentale di Roma al Centro. Mettere poi in progettazione esecutiva le nuove linee tranviarie, il più possibile su 'percorsi protetti'. Tutto per una Capitale sempre più ecosostenibile", concludono. (Com)