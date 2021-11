Sanità: Capolei (FI), eliminare obbligo di utilizzo della ricetta dematerializzata per i medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viste le numerose sollecitazioni che ci arrivano da operatori sanitari, in collaborazione con Cisl Medici Lazio abbiamo presentato in Consiglio regionale un'interrogazione per chiedere alla Giunta di intervenire per consentire ai medici, in caso di necessità, di continuare a utilizzare la ricetta cartacea per la prescrizione di indagini diagnostiche, analisi e farmaci, senza rischiare di incorrere in sanzioni. Come da attuale normativa". Lo afferma in una nota Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio e vicepresidente commissione Sanità. (segue) (Com)