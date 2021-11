Sanità: Capolei (FI), eliminare obbligo di utilizzo della ricetta dematerializzata per i medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo perché medici e professionisti che operano nella sanità ci hanno segnalato, in più occasioni, che la piattaforma informatica regionale, che svolge il servizio di presa in carico ed erogazione delle ricette dematerializzate, presenta spesso malfunzionamenti, che rendono impossibile l'espletamento delle procedure digitali", continua Capolei. "Con questo non vogliamo certamente mettere in dubbio i potenziali vantaggi derivanti dalla digitalizzazione dei servizi, come nel caso della ricetta elettronica, ma a questa devono seguire adeguate infrastrutture digitali che consentano agli operatori di avere a disposizione gli strumenti necessari per poter svolgere correttamente il proprio lavoro", conclude il consigliere regionale del Lazio. (Com)