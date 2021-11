Piemonte: Citta Metropolitana, rapporto 2020, con misure Covid migliorata qualità aria ma non Pm10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le serie storiche confermano, al netto delle variazioni stagionali, il miglioramento complessivo della qualità dell’aria ma non sui valori del Pm10. Questo il quadro complessivo presentato da Arpa Piemonte e Città Metropolitana sulla qualità dell'aria nell'hinterland torinese. Il confronto con gli anni più recenti (2018 e 2019) legato strettamente alle misure di contenimento del Covid-19, evidenzia da un lato il miglioramento della qualità dell'aria, con la riduzione delle concentrazioni di biossido di azoto e in generale di tutti gli inquinanti la cui sorgente principale è il traffico veicolare. Ma dall'altro, le condizioni meteo-climatiche del 2020 hanno inciso negativamente sui valori di Pm10, questo nonostante gli effetti portati dalle misure di contenimento del Covid-19 - si legge nel rapporto -, a dimostrazione che questo inquinante ha un’origine complessa in termini di sorgenti emissive e meccanismi di formazione secondaria in atmosfera. (segue) (Rpi)