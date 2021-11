Piemonte: Citta Metropolitana, rapporto 2020, con misure Covid migliorata qualità aria ma non Pm10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esame più circostanziato evidenzia però che i dati del 2020 sono significativamente migliori rispetto a quelli del 2017. In termini di medie annuali nel 2017 c’erano 5 stazioni in superamento mentre solo una nel 2020 e la media complessiva su tutte le stazioni scende da 33,4 a 27,8 µg/m3. Citta Metropolitana e Arpa Piemonte hanno concluso il rapporto sottolineando che "occorre ancora insistere con determinazione nelle azioni di miglioramento della qualità dell’aria, cercando di capitalizzare in termini ambientali la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, forse l’unico aspetto positivo di questo terribile periodo di pandemia". (Rpi)