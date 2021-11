Brasile: Bolsonaro ribatte a critiche sull'Amazzonia, foresta umida che non prende fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato a criticare le denunce rivolte alla gestione dell'Amazzonia invitando - nel corso di un incontro celebrato a Dubai - le autorità e gli imprenditori degli Emirati Arabi Uniti a visitare il Paese per verificare le reali condizioni della foresta. "Ci piacerebbe che poteste conoscere il Brasile di prima mano. Un viaggio, una escursione nell'Amazzonia è qualcosa di speciale. Anche perché possiate vedere che la nostra Amazzonia, essendo una foresta umida, non prende fuoco", ha detto Bolsonaro ribadendo quanto altre volte sostenuto in risposta alle segnalazioni di un aumento negli incendi. "Gli attacchi che subisce il Brasile quando si parla di Amazzonia non sono giusti", ha sottolineato il presidente protagonista di "Invest in Brasil Forum". "Il 90 per cento di quell'area è preservato, nelle stesse condizioni di quando è stata scoperta, nel 1500. Bolsonaro ha quindi sottolineato che i Paesi arabi "sono tra i partner preferiti" del Brasile rilanciando l'invito a sviluppare accordi in diversi settori, con particolare attenzione a quello agricolo. (segue) (Res)