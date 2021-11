Brasile: Bolsonaro ribatte a critiche sull'Amazzonia, foresta umida che non prende fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media brasiliani hanno riportato la cronaca del discorso di Bolsonaro, ricordando i numeri prodotti dalle autorità di governo sulla situazione in Amazzonia. Nel mese di agosto, segnalava l'Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe), sono stati contati 28.060 focolai di incendio, numero superiore alla media storica. Nei primi otto mesi dell'anno il numero totale di focolai è stato di 39.427, comunque inferiore ai 44.013 registrati durante lo stesso periodo del 2020. A fine giugno il governo aveva decretato un periodo di proibizione di scendere fuochi nella regione amazzonica brasiliana, per un periodo di 120 giorni. Le segnalazioni da luglio in avanti corrispondono dunque a iniziative di fatto illegali. (segue) (Res)