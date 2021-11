Brasile: Bolsonaro ribatte a critiche sull'Amazzonia, foresta umida che non prende fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella degli Emirati Arabi Uniti Bolsonaro è la prima tappa di una visita in Medio Oriente che si concluderà il 18 novembre. L'agenda del capo dello stato sarà principalmente concentrata su commercio e investimenti. La preparazione in dettaglio della visita era stata affidata al vicepresidente Hamilton Mourao, nel corso di un tour nella regione effettuato tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Si tratta del secondo viaggio di Bolsonaro nei paesi del Golfo. Nel 2019, al suo primo anno in carica, il presidente aveva visitato Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Più di due anni dopo, Bolsonaro torna di nuovo nella regione alla ricerca di ampliare le relazioni commerciali con i paesi arabi, grandi produttori di petrolio e che contano sui fondi sovrani più grandi al mondo. (segue) (Res)