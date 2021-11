Brasile: Bolsonaro ribatte a critiche sull'Amazzonia, foresta umida che non prende fuoco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​La speranza del governo è di poter attrarre fino a 10 miliardi di dollari in investimenti verso il settore dell'agroalimentare, delle infrastrutture, dell'energia e del turismo, oltre che aumentare in 500 milioni di dollari il valore copmplessivo delle esportazioni di Brasilia verso la regione. Il tour inizia negli Emirati Arabi Uniti, importante partner commerciale del Brasile e "hub" per le esportazioni verso gli altri Paesi della regione. Il viaggio sarà un'occasione per uno scambio di idee "ad alto livello sullo scenario post-pandemia", che include il boom petrolifero e transizione energetica, ha detto il sottosegretario agli Esteri, Kenneth Felix da Nobrega, al quotidiano "G1". (segue) (Res)