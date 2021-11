Brasile: Bolsonaro ribatte a critiche sull'Amazzonia, foresta umida che non prende fuoco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 16 novembre la delegazione presidenziale lascerà Dubai, diretta in Bahrain dove il Brasile sta per aprire un'ambasciata nella capitale Manama. Il presidente, che sarà ricevuto dal re Hamad Bin Isa Al Khalifa, è atteso alla firma di accordi nei settori della difesa e della cooperazione economica. Bolsonaro dovrebbe poi recarsi in Qatar, mercoledì 17, dove sarà ricevuto dell'emiro, Tamim Bin Hamad Al Thani. L'incontro porterà alla firma di accordi bilaterali, fa sapere il ministero degli Esteri senza specificarne i contenuti. In Qatar c'è inoltre la possibilità di una visita allo stadio Lusail, che ospiterà la finale del Mondiale di calcio Fifa del prossimo anno. Dopo una cena con uomini d'affari, il giorno 18 il presidente dovrebbe iniziare il viaggio ritorno in Brasile. (Res)