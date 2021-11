Imprese: Mise, aumentano i giovani che fondano startup innovative e i finanziamenti garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l’imprenditoria innovativa nel nostro Paese. È la fotografia che emerge dall’analisi dei dati del terzo trimestre 2021 su startup e Pmi innovative, che il ministero dello Sviluppo economico pubblica con il report realizzato insieme a Unioncamere e InfoCamere e il Rapporto del Fondo di Garanzia redatto in collaborazione con Mediocredito Centrale. L’Italia sta di fatto cambiando approccio all’innovazione, come dimostra l’accelerazione alla digitalizzazione tra gli italiani durante la pandemia. Dal report emerge che i numeri delle startup innovative sono in costante crescita. I dati aggiornati al 1 ottobre 2021 infatti confermano una crescita della popolazione: le startup iscritte al registro delle imprese sono 14.032, in aumento di 540 unità rispetto al trimestre precedente (+3,3 per cento), costituendo il 3,6 per cento di tutte le società di capitali di recente costituzione. La maggioranza ovvero, il 75,2 per cento di startup innovative, fornisce servizi alle imprese in settori digitali, (di cui il 37,9 per cento nella produzione di software e consulenza informatica, il 14,2 per cento attività di R&S, l’ 8,6 per cento in attività di servizi d’informazione), minori le percentuali per il manifatturiero 16,4 per cento e solo il 3,1 per cento opera nel commercio. (segue) (Com)