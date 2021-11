Imprese: Mise, aumentano i giovani che fondano startup innovative e i finanziamenti garantiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.600, il 18,5 per cento del totale, le startup innovative a prevalenza giovanile (under 35). Si tratta di un dato di quattro punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (15,1). Le startup innovative sono inoltre sostenute significativamente dal Fondo di Garanzia per le Pmi: dal 2013 al terzo trimestre 2021, il Fondo ha autorizzato 11.788 operazioni di finanziamento per quasi due miliardi di euro, a favore di 6.074 startup (alcune hanno ricevuto più di un prestito). Nello stesso periodo, per le Pmi innovative le operazioni sono state 4.539, con valori in aumento rispetto al secondo trimestre. Il Fondo di Garanzia ha garantito credito verso 1.263 PMI innovative per un totale di finanziamenti di oltre un miliardo e trecento milioni di euro, con un incremento di circa 100 milioni di euro rispetto al trimestre precedente. Complessivamente il Fondo ha garantito finora circa 3,4 miliardi di euro in favore di Startup e Pmi Innovative. Dall’analisi dei dati emerge che le aziende innovative crescono su tutto il territorio nazionale: la Lombardia si conferma al timone nazionale con 3.755 startup innovative (26,8 per cento del totale nazionale, in particolare la sola città di Milano pesa per il 18,8 per cento). Seguono il Lazio (con 1.633, startup, il 11,6 per cento del totale) e la Campania (con 1.245 startup, il 8,9 per cento del totale), a conferma di un fermento imprenditoriale esteso in tutto il Paese. Il primato per la maggiore densità di imprese innovative invece tocca al Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,9 per cento di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup. (Com)