Editoria: sette grandi firme per la nascita di beemagazine, rivista on-line di analisi e ricerca

- "Dove va l'Italia, tra paure e speranze". Lo afferma il presidente emerito del Censis, Giuseppe De Rita, che apre in questo modo le pubblicazioni di beemagazine (www.beemagazine.it), la nuova rivista on line di approfondimento del gruppo The Skill che si propone come un luogo di analisi e ricerca dando spazio a studiosi competenti e autorevoli nei vari campi del sapere. Lo si legge in una nota. Direttore responsabile sarà Giovanni Cioffi, mentre Mario Nanni, ex capo della redazione politica dell'Ansa, sarà il direttore editoriale. E proprio nel primo editoriale di presentazione Nanni spiega la linea ispiratrice della rivista, andare oltre le apparenze. Tornando all'analisi di apertura, il presidente De Rita risponde all'interrogativo del suo articolo spiegando che siamo in un passaggio di ciclo: da uno sviluppo giocato sulle dinamiche del "lungo raggio", tipico della globalizzazione, a uno sviluppo giocato sul primato del "raggio corto" e sulle relative dinamiche imprenditoriali. Nessuno può negare - osserva De Rita – il grande ruolo svolto dalle quattro grandi filiere a "largo raggio" che sono made in Italy, enogastronomia, produzione di macchine industriali e turismo che garantiscono la massiccia presenza dell'Italia nel mercato internazionale, ma e' destinato a durare? Il presidente del Censis esprime i suoi dubbi: le filiere lunghe sono sempre meno la struttura portante dello sviluppo moderno, e si comincia a rivalutare la strategia del "corto raggio". (segue) (Com)