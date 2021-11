Editoria: sette grandi firme per la nascita di beemagazine, rivista on-line di analisi e ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Federatore cercasi nella politica italiana", a firma del professor Gianfranco Pasquino, scienziato della politica, si soffermerà sull'assenza, nell'attuale orizzonte politico italiano, della figura del ''federatore'', sia a destra sia a sinistra, analizzando possibilità e conseguenze. il professor Rosario Coluccia, accademico della Crusca, nel settimo centenario della morte di Dante, esaminerà "Lo stato di salute della lingua italiana". Dall'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, intervistato da Pino Nano, già caporedattore centrale della Rai, una analisi sulla scia dei trionfi all'ultima Mostra del cinema di Venezia, iniziative e progetti in cantiere per portare il prodotto Rai a più alti traguardi e riconoscimenti, di pubblico e di critica. La salute di Benedetto XVI, e la stucchevole, ricorrente diatriba sulla "legittimità" della elezione di Papa Francesco e del suo stesso pontificato, sono gli argomenti trattati dalla giornalista Giovanna Chirri, per anni vaticanista dell'Ansa, autrice dello scoop mondiale anticipando la notizia della dichiarata volontà di dimettersi di Papa Ratzinger. Con Pino Pisicchio, ex deputato di lungo corso e professore di Diritto pubblico comparato, nel suo articolo su "Costituzione materiale e Costituzione formale" dopo aver analizzato alcuni eventi politici arriva una conclusione spiazzante: il semipresidenzialismo ce l'abbiamo già, dal 1994, e non ce ne siamo accorti. Infine l'intervento di Stefano Rolando, professore di Comunicazione pubblica e politica all'Università Iulm di Milano, che fornisce una analisi dello stile comunicativo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, argomento a cui recentemente ha dedicato un libro. (Com)