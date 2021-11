Scuola: Bianchi, investiti 3 miliardi per riaperture in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin da subito "abbiamo operato nelle scuole per mettere a disposizione tutte le risorse possibili, investendo 3 miliardi per la messa in sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi al Senato in un videomessaggio durante la conferenza “Ripensiamo insieme la scuola” su iniziativa del senatore Stanislao Di Piazza (M5s). “In questo modo abbiamo riaperto le scuole da settembre, dopo uno straordinario lavoro innovativo che ha permesso di gestire con una piattaforma tutte le allocazioni dei docenti, compresi quelli degli insegnamenti annuali – ha aggiunto -, così come la piattaforma ci ha permesso di gestire i green pass garantendo la privacy per i docenti”. (Rin)