Repubblica Ceca: Covid, manifestazioni contro le misure del governo mercoledì prossimo

- Nella Repubblica Ceca mercoledì prossimo scenderanno in piazza diversi gruppi e associazioni per protestare contro le misure di contenimento del coronavirus disposte dal governo. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. La manifestazione si terrà nella Piazza della Città Vecchia a Praga alle ore 17, promossa da organizzazioni quali Chcipl Pes, nata mesi fa per protestare contro le misure restrittive per i locali di ristorazione. Assieme a un altro gruppo, Chcipl Pes ha partecipato alle elezioni dell’8 e 9 ottobre, ottenendo lo 0,4 per cento dei voti. Gli organizzatori della dimostrazione hanno dichiarato che questa sarà non violenta e 80 volontari saranno impegnati nel garantirne la sicurezza assieme alla polizia. Altre manifestazioni si terranno nello stesso giorno per ricordare l’anniversario della Rivoluzione di Velluto. Alle ore 13:30 si riunirà nella medesima piazza per questa ricorrenza l’associazione Un milione di momenti per la democrazia. (Vap)