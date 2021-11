Green pass: Costa, criteri e durata non cambiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I criteri per il green pass "come tutti sanno sono tre, quindi è previsto l'ottenimento anche del certificato verde con il tampone: questo è quello che da oggi ci differenzia dalla scelta che ha fatto l'Austria. Su questo tema, ad oggi, non c'è la volontà di una modifica anche perché qualora ci dovessero essere delle situazioni che ci indurrebbero a restringere o a prolungarle, io sono per valutare l'estensione dell'obbligo per alcune categorie". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a "24 Mattino", su Radio 24. "Ricordiamo che se una minoranza che non si è vaccinata, ma come tutti è tornata a fare una vita normale, lo deve alla maggioranza che si è vaccinata, che quindi non deve subire delle restrizioni a causa di chi non si è vaccinato", ha concluso Costa. (Com)