Migranti: Mattarella, sconcertante quanto avviene ai confini dell'Europa

- "E' sconcertante quanto avviene in più luoghi ai confini dell’Europa. E’ sorprendente il divario che c’è tra i grandi principi proclamati e non tenere conto della fame e del freddo ai quali sono esposti esseri umani a confini dell’Unione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell'Università di Siena. "E' importante l'accoglienza ad alcuni studenti e studentesse provenienti dall'Afghanistan, decisa da questo Ateneo - ha poi aggiunto -. Una scelta significativa di fronte a un fenomeno che si è visto in diverse parti nell'ambito europeo, di strano disallineamento, di incoerenza, di contraddittorietà tra i principi dell'Unione e le solenni affermazioni di solidarietà nei confronti degli afghani, che perdono la libertà e il rifiuto di accoglierli".(Rin)