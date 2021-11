Covid: Costa, tranquilli per Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di "24 Mattino", su Radio 24, ha affermato in vista delle festività natalizie: "Non dobbiamo veicolare dei messaggi di allarme o di troppa preoccupazione, gli italiani si sono in gran parte vaccinati, negli ospedali la situazione è sotto controllo, dobbiamo guardare le prossime settimane con fiducia nella consapevolezza che non siamo certo usciti ancora dalla pandemia. Abbiamo bisogno di una grande unità istituzionale e politica". (Com)