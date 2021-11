Recovery: Castagna (Bpm), direttrici per Pnrr giuste, ma occorre semplificare normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là dell'ottimo lavoro del governo per incanalare le direttrici, "è da chiarire come entreranno nel circolo economico". Lo ha detto Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm, intervenendo alla giornata inaugurale della "Finance community week" a Milano. "La normativa dovrà essere semplificata se non si vorrà che a beneficiarne siano sempre gli stessi" ha proseguito Castagna, spiegando che "noi siamo molto ottimisti, le direttrici sono quelle giuste, vanno di pari passo con i singoli piani industriali visto che stiamo tutti investendo in digitalizzazione e 'green ' ". Castagna ha poi chiosato spiegando che "è inutile dire che è l'ultima chiamata per fare bene i compiti a casa, ma servono le riforme perché sono garanzie che tutto in futuro funzioni bene". (Rem)