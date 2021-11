Milano: in stazione Centrale arriva la mostra dedicata all'artista britannico Banksy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arte di Banksy giunge a Milano Centrale a partire dal 3 dicembre, una delle più belle stazioni al mondo, la "porta" per eccellenza della città meneghina che ogni giorno accoglie visitatori e viaggiatori offrendo sempre nuove esperienze. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta più di 30 nuove opere mai viste prima, tra cui "Ozone Angel, "Steve Jobs", "Napoleon" e "Waiting In Vain", che vanno ad aggiungersi a lavori e murales realizzati da giovani artisti anonimi di tutta Europa. Il percorso è composto da più di 130 opere che raccontano il mondo dell'artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale(Com)