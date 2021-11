Energia: Usa, Edp inaugura parco eolico da 302 MW in Indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo (Edp) Renewables ha inaugurato il parco eolico Indiana Crossroads da 302 MW, situato nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti, ed entrerà in funzione alla fine di quest'anno. Secondo quanto riferito dall'azienda, il parco genererà abbastanza elettricità per alimentare l'equivalente di più di 80 mila case all'anno. "Lo Stato dell'Indiana è fondamentale per il portafoglio di Edp ed è uno dei luoghi più importanti in tutto il mondo per gli sforzi di sviluppo e le operazioni dell'azienda nel campo delle energie rinnovabili", ha detto Miguel Stilwell, amministrazione delegato di Edp Renewables. (Spm)