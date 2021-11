Covid: Patuanelli, invito a popolazione europea è di vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei vaccini è lo strumento oggi a disposizione per combattere la pandemia da Covid-19 e l'invito alla popolazione europea è quello di vaccinarsi. Lo ha detto il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, prima di entrare ai lavori del Consiglio agricoltura e pesca dell'Unione europea. "Vediamo i dati epidemiologici di tanti Paesi in peggioramento. Siamo contenti di essere qui in presenza, speriamo che questa situazione si mantenga per il Consiglio di dicembre", ha detto il ministro. "Molti Paesi europei stanno adottando misure che in Italia abbiamo già adottato e questo ci pone in prima fila nel combattere ancora più convintamente la pandemia che non è ancora sotto controllo", ha aggiunto. "E' evidente l'effetto dei vaccini. Quindi, l'invito alla popolazione europea è di vaccinarsi perché è lo strumento che abbiamo oggi a disposizione per continuare a combattere la pandemia. Fino a che non ne avremo altri dobbiamo continuare a utilizzare i vaccini", ha sottolineato Patuanelli. "Penso che il governo italiano abbia sempre seguito i dati epidemiologici e abbia adottato le conseguenti misure con principio di massima precauzione, ma anche di proporzionalità e di adeguatezza delle misure che abbiamo messo in campo. Dopo quasi due anni, questo è sempre stato il modo con cui i governi hanno affrontato la pandemia e continueremo a fare questo", ha evidenziato. "Penso che nelle prossime ore e settimane avremo dei momenti di confronto nel governo per capire come procedere con lo stato di emergenza e tutte le misure restrittive che hanno il 31 dicembre come scadenza", ha specificato Patuanelli. (Beb)