Cina: Xi si congratula con il nuovo presidente delle Figi Katonivere

- La Cina lavorerà con il nuovo presidente delle Isole Figi, Wiliame Katonivere, per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i due Paesi. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, congratulandosi con l’omologo a Suva per l’inizio del proprio mandato. Ricordando come le Figi siano state il primo Paese insulare del Pacifico a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare, Xi ha detto che il partenariato strategico ha compiuto “notevoli progressi” negli ultimi 46 anni, invitando la controparte ad approfondire ulteriormente gli scambi e la cooperazione a beneficio dei rispettivi popoli. Katonivere è il sesto presidente eletto a guida della Repubblica figiana, dopo l’indipendenza dal Regno Unito nel 1970. (Cip)