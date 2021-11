Molise: Nola (M5s), istituire un Osservatorio permanente sulla legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sulle infiltrazioni criminali, il confronto con le associazioni e lo studio dei fenomeni mafiosi convergono su un dato: il Molise ha bisogno di uno strumento che si occupi della materia in modo costante. Seguendo questo assunto, il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale propone l'istituzione di un Osservatorio permanente sulla legalità. Studi accademici e pubblicazioni dicono con chiarezza che le attività illecite delle organizzazioni criminali producono effetti nocivi sull'intera società: causano una perdita di Pil procapite e limitano lo sviluppo di una società democratica e inclusiva, frenando la crescita di interi comparti economici". E' quanto afferma il consigliere regionale Vittorio Nola (M5s) sulla necessità di attivare uno strumento fondamentale per studiare prevenire e contrastare le mafie. "Già a dicembre 2018 - spiega Nola - abbiamo portato l'intero Consiglio regionale ad approvare la legge che istituiva una 'Commissione speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise'. Il rapporto conclusivo della Commissione, licenziato nel giugno 2020, in effetti ci restituisce un'immagine del Molise ben diversa da quella di 'isola felice'". (Gru)