Cina: produzione energetica nazionale in aumento del 3 per cento a ottobre

- La Cina ha generato energia per 639,3 miliardi di chilowattora lo scorso ottobre, registrando un incremento del 3 per cento su base annua. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che la capacità produttiva del Paese è aumentata del 7,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, nei primi 10 mesi del 2021, il comparto energetico nazionale ha fornito al Paese 6.7176 mila miliardi di chilowattora, in crescita del 10 per cento su base annua. Relativamente alle fonti rinnovabili, la Nbs ha rilevato nel mese di ottobre un’espansione del mercato dell’energia eolica e nucleare, con una lieve contrazione dell’energia termica e solare. (Cip)